В эту пятницу, 9 августа, перед Дворцом детского и юношеского творчества пройдут мероприятия, посвящённые дню физкультурника.
В 10 утра центр акробатики проведет там всеобщую городскую зарядку. А следом начнутся мастер-классы по бадминтону и фехтованию, карате и тхэквондо, пауэрлифтингу и футболу. В них смогут участвовать все желающие. Перед жителями и гостями города свои способности продемонстрируют акробаты, гимнасты и танцевальные коллективы.
Организаторы уточняют, что на верхней площадке Приморского бульвара с десяти утра до восьми вечера будут работать «Скалодром» и «Слэк-лайн». А на нижней площадке развернется точка-станция «Станок с силомерной подушкой». В вечерних мероприятиях заявлен «Контекст для самокатов» – показательные соревнования среди ассов. Увидеть эти выступления можно будет с 17:00 до 19:00.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
В Чечне рассказали о посвящённой Кадырову последней песне Токарева
13:58 Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что российский и американский певец Вилли …
|
В Севастополе попутчик обокрал водителя
В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя обратился 41-летний водитель. Житель города сообщил, что после того, как подвёз малознакомого …
|
В России начали подделывать пятирублёвые монеты!
Во втором квартале текущего года выявили 100 фальшивых банкнот в рублях и 7 поддельных денежных знаков в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба …
|
Севастополь готовится отметить день физкультурника
В эту пятницу, 9 августа, перед Дворцом детского и юношеского творчества пройдут мероприятия, посвящённые дню физкультурника. В 10 утра центр …
|
В СевГУ создадут кафедру мониторинга и теории климата
Там будут обучаться студенты, которые поступят на новое направление магистратуры, сообщила заместитель директора института природно-технических систем Елена Воскресенская. В программу …