Севастополь готовится отметить день физкультурника

7 августа 2019     11
Севастополь готовится отметить день физкультурника

В эту пятницу, 9 августа, перед Дворцом детского и юношеского творчества пройдут мероприятия, посвящённые дню физкультурника.

В 10 утра центр акробатики проведет там всеобщую городскую зарядку. А следом начнутся мастер-классы по бадминтону и фехтованию, карате и тхэквондо, пауэрлифтингу и футболу. В них смогут участвовать все желающие. Перед жителями и гостями города свои способности продемонстрируют акробаты, гимнасты и танцевальные коллективы.

Организаторы уточняют, что на верхней площадке Приморского бульвара с десяти утра до восьми вечера будут работать «Скалодром» и «Слэк-лайн». А на нижней площадке развернется точка-станция «Станок с силомерной подушкой». В вечерних мероприятиях заявлен «Контекст для самокатов» – показательные соревнования среди ассов. Увидеть эти выступления можно будет с 17:00 до 19:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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