Севастополь даст старт всероссийской акции «Сад памяти»

11 марта 2020     10
Севастополь даст старт всероссийской акции «Сад памяти»

В трех городах Крыма состоится официальный старт акции, в рамках которой в память о погибших в годы ВОВ, высадят 27 миллионов деревьев по всей России. 

18 марта в Севастополе, Феодосии и Керчи посадят первые деревья. «Сад Памяти» охватит все регионы страны. В рамках проекта планируется высадить 27 миллионов деревьев высадить до 22 июня. Для акции уже подготовлено 10 тысяч площадок в большинстве регионов России, сообщает замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

Посадки будут производиться в черте городов и сельских поселений и на особо охраняемых территориях, в нацпарках и заповедниках.

Принять участие в патриотической акции может любой желающий. Для этого необходимо выбрать площадку для посадки на официальном сайте организаторов акции садпамяти2020.рф.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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