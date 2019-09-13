Севастополь ждут последние по-настоящему теплые летние выходные

В эти выходные осадков не будет, и воздух прогреется до +24…26 градусов. Температура морской воды 22°. Единственное, что может испортить отдых у моря – это северный ветер с порывами до 11 м/с.

По данным Гисметео, с 18 сентября погода в Севастополе начнет ухудшаться, пройдут дожди, усилится ветер. В следующие выходные днем уже не выше +15. К концу сентября погода выправится, будет сухо и солнечно, но летнего тепла ждать уже не стоит.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь