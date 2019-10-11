Севастополь заключил соглашение с машиностроителями из Татарстана

На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве Департамент сельского хозяйства Севастополя подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан».
На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве Департамент сельского хозяйства Севастополя подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан».
Машиностроители из Татарстана специализируются на производстве инновационной техники для сельского хозяйства. А парк сельхозтехники на предприятиях региона значительно изношен и нуждается в обновлении.
«Правительство Севастополя компенсирует субъектам хозяйствования затраты на приобретение сельхозтехники, что помогает аграриям регулярно обновлять машины и навесное оборудование», — рассказал директор Департамента сельского хозяйства города Дмитрий Чумаков.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь