Севастополь закупит 50 псковских троллейбусов

50 новых троллейбусов производства АО “Псковский электромашиностроительный завод” должны поступить в Севастополь не позднее 30 июня 2020 года. Стоимость заказа – 781 млн руб.

Как сообщает Интерфакс, поставка троллейбусов пройдет в рамках Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях республики Крым и Севастополя. Закупочная комиссия согласовала заключение договора Государственной транспортной лизинговой компании с ООО “Торговый дом “Электромаш” на поставку электротранспорта.

Троллейбусы с асинхронным двигателем – то есть двигателем переменного тока – будут ходить на городских линиях Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта завода

Источник: Вести.Севастополь