Севастополь закупит 50 псковских троллейбусов

50 новых троллейбусов производства АО “Псковский электромашиностроительный завод” должны поступить в Севастополь не позднее 30 июня 2020 года. Стоимость заказа – 781 млн руб.
Как сообщает Интерфакс, поставка троллейбусов пройдет в рамках Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях республики Крым и Севастополя. Закупочная комиссия согласовала заключение договора Государственной транспортной лизинговой компании с ООО “Торговый дом “Электромаш” на поставку электротранспорта.
Троллейбусы с асинхронным двигателем – то есть двигателем переменного тока – будут ходить на городских линиях Севастополя.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта завода
Источник: Вести.Севастополь