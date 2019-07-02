Севастополь и Великобритания вместе восстановят английское кладбище

Правительство города просит МИД России помочь создать рабочую группу.

Нужно определить, как именно благоустроить мемориал, восстановить места захоронения в соответствии с желаниями британской стороны – приводит “Интерфакс” слова губернатора региона Дмитрия Овсянникова. Он подчеркнул, что предложение для Министерства иностранных дел будет направлено в ближайшие дни.

В правительстве города ждут реакцию представителей Великобритании и планируют, что родственники захороненных на Каткартовом холме британских солдат захотят принять участие в реконструкции.

Ранее о том, что Россия поможет, если в Великобритании захотят восстановить мемориал, говорила вице-премьер правительства страны Ольга Голодец.

В Севастополе также заговорили о небагополучном состоянии кладбища в конце июня после разгромной статьи английской журналистки Ханны Смит в издании The Times.

фото сайта mangupa.net

Источник: Вести.Севастополь