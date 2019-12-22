Севастополь и Крым готовятся к раздельному сбору мусора

В этом году Государственная Дума приняла закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор. Из отходов теперь обязательно извлекать полезные фракции. А мусоросжигательные заводы должны проходить экологическую экспертизу. Также депутаты попросили правительство стимулировать переработку и раздельный сбор мусора. Но есть ли в Севастополе предприятия, готовые его принимать?

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Разделяй и сохраняй. Такого принципа придерживается Наталья Попова. Третий год она тщательно сортирует дома все бытовые отходы для последующей переработки. Пластик – отдельно, бумага – отдельно.

«Экология начинается с тебя, когда ты дома принимаешь решение о том, что, вот, я буду вести раздельный сбор мусора. Это мой мусор, я за него ответственен, и я решаю, куда ему отправиться: на переработку или на свалку. Это не сложно, на самом деле», – делится жительница Севастополя Наталья Попова.

И даже выгодно. Теперь Наталья производит меньше мусора. Одноразовые вещи заменяет на многоразовые. Например, отказалась от полиэтиленовых пакетов в пользу тканых и бумажных.

«Пользуюсь эко-мешочками, эко-сумочками, вот такими пакетами. Совершенно разной можно набрать конфигурации. Их можно потом постирать – это очень удобно», – добавляет она.

Затруднительно избавляться от скопившегося мусора. Контейнеры для будущего вторсырья в городе есть. Но попадают такие отходы чаще всего на обычную свалку. То, что можно переработать, принимают только несколько индивидуальных предпринимателей.

«Их осталось всего лишь, наверное, по Севастополю три. И то, они наладом дышат. Почему, потому что на предпринимателей ложится бремя финансовых затрат и им становится неинтересно этим заниматься», – поясняет генеральный директор компании по работе с бытовыми отходами Андрей Фарбер.

Специального комплекса для сортировки и переработки пластиковых отходов в Севастополе нет. Есть для бумажных. И в городе проводят специальные акции по сбору макулатуры. Одна из них прошла в Севастопольском политехническом лицее. Школьники, их родители и учителя могли принести весь скопившийся дома бумажный мусор.

«Я принёс целых шесть килограммов макулатуры. Вчера я собирал со всего дома все ненужные бумаги, которые остались с прошлых классов», – рассказывает ученик 6 класса севастопольского политехнического лицея Артем Горлак.

Бумагу направят на перерабатывающее предприятие. Там из неё изготовят новую востребованную продукцию. То же самое делают и крымские новаторы. Только с пластиковыми отходами. В селе Геройское открыли экологичное производство по утилизации.

Конечный результат утилизации полимерных отходов – бензиновая фракция, дизельная фракция и парафин.

Обычно, сжигание сопровождается выбросом вредных веществ в атмосферу. На заводе придумали альтернативный способ решения проблемы переработки пластика. Основан он на методе термической деструкции. Отходы нагревают в закрытой ёмкости без доступа воздуха.

«Данная технология позволяет утилизировать полиэтилен и полипропилен с эффективностью 98%. На выходе получать очень полезные фракции. По сути, это энергия», – отмечает генеральный директор компании Виталий Кашевко.

Перерабатывается практически весь объем вторсырья. Крымским новаторам удалось создать ту самую формулу для получения максимально высокого результата и сконструировать для этого оборудование.

Эта установка уникальная не только для Крыма и Севастополя. Её аналогов в мире нет. Пока оборудование работает в тестовом режиме, но уже сейчас решает все поставленные задачи. И уже с января сможет выйти на полную производственную мощность.

Установить такое оборудование хотят и в Севастополе. А пока обсудить проблему пластиковых отходов сюда приехала делегация учёных из Индии. Вместе с коллегами из Института биологии южных морей и Морского гидрофизического института они второй год проводят исследования в прибрежных водах Чёрного моря. Последние измерения показали, что концентрация микропластика в бухтах Севастополя не превышает норму, но наблюдать за её уровнем нужно постоянно.

«Основной путь решить эту проблему – просто запретить использование пластиковых пакетов и пластика, который используется в повседневной жизни. В одном штате Индии запретили три месяца назад, и мы можем наблюдать существенное уменьшение уровня загрязнения вод микропластиком», – говорит профессор факультета физики университета Аннамалай (Индия) Ромадосс Венкатачалапати.

В конце 50-х годов общественность была обеспокоена вырубкой лесов для изготовления бумажных пакетов. Сейчас более 40 стран отказались от полиэтиленовой упаковки. Первым запрет ввёл Бангладеш. Сейчас соответствующий законопроект разрабатывает и Роспотребнадзор.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь