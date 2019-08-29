Севастополь и Крым попали в топ-10 популярных направлений для автопутешествий

29 августа 2019     31
Севастополь и Крым попали в топ-10 популярных направлений для автопутешествий

Севастополь и Республика Крым вошли в десятку лучших регионов страны для путешествий на автомобиле. Такой рейтинг составило агентство ТурСтат.

Портал выяснял у пользователей Интернета, где в России автотуристам комфортнее всего. Здесь оценивалось качество дорог, автокемпингов, уровень придорожных гостиниц и кафе.

Возглавили этот список Москва и Санкт-Петербург. Количество голосов за них разделилось поровну: 22% за каждый город. За Подмосковье и Сочи проголосовали еще 11% опрошенных. На третьем месте – Татарстан с 8% голосов, на 4-ом – Нижегородская область: 5,5%.

Далее следуют Ярославль, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. На 9 строчке – с 2,5% голосов – Крым и Севастополь. По 2% набрали Ленинградская, Владимирская области и Республика Карелия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта grifon-tur.ru

Источник: Вести.Севастополь

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