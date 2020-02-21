Севастополь и Крым стали первыми регионами России, куда приехал новый генеральный прокурор

21 февраля 2020     34
Севастополь и Крым стали первыми регионами России, куда приехал новый генеральный прокурор

Визит в Севастополь генерального прокурора России Игоря Краснова начался с возложения цветов к памятнику Солдату и Матросу. Также сегодня он проведет пресс-конференцию для журналистов города.  

До приезда в Севастополь Краснов успел провести совещание с бизнесменами в Симферополе.

«После возвращения в Россию в полной мере был задействован потенциал развития Крыма, был дан большой старт экономическому развитию. Соответственно, предприниматели, которые работают в Крыму, остро нуждаются в поддержке», – сказал генеральный прокурор страны журналистам по итогам встречи.

Он считает, что прокуроры должны разъяснять бизнесменам нормы законов, чтобы предупреждать возможные правонарушения. 

Крым и Севастополь стали первыми регионом России, куда Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом после назначения на должность генерального прокурора.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы главы Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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