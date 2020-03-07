«Севастополь» и «Кызылташ» сыграли вничью

Матч 16-го тура чемпионата Премьер-лиги КФС между ФК «Севастополь» матч и бахчисарайским «Кызылташем» завершился со счетом 1:1.

Поединок прошел стадионе «Скиф» в Новопавловке. Главным судьей матча был Олег Лапишко.

Примечательно, что команды набрали в турнире одинаковое количество очков – 24, а в сегодняшнем матче оба гола были забиты с пенальти.

В турнирной таблице «Севастополь» пока что на четвертом месте. Следующая игра состоится 14 марта с феодосийской командой «Фаворит ВД-Кафа» на стадионе СОК «Севастополь».

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта КФС

Источник: Вести.Севастополь