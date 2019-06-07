Севастополь и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Севастополя и государственная корпорация «Ростех» подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Это произошло в Санкт-Петербурге на экономическом форуме. Соглашение предусматривает взаимодействие сразу в нескольких сферах.

«Реализация программ цифровизации – это здравоохранение, образование, система безопасности, в том числе реализация аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”. В целом мы это делаем в рамках развития недавно состоявшегося визита, соглашение предусматривает широкий перечень для сотрудничества. В том числе создание на базе Севастопольского госуниверситета научного-образовательного центра», – сказал Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя.

«Для нас реализация проектов в области здравоохранения в целом, в цифровизвции тех или других процессов, которые входят в цифровую экономику, является задачей – а) по силам, б) очень очень интересной», – говорит Сергей Сахненко, индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации “Ростех”.

В мае текущего года в Севастополе прошла выездная сессия госкорпорации, в ходе которой были достигнуты предварительные договоренности по наращиванию взаимодействия при реализации проекта «Умный город», внедрении информационных электронных систем в здравоохранении и систем обеспечения безопасности образовательных учреждений.

Источник: Вести Севастополя