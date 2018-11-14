«Севастополь и Черноморский флот в период Первой мировой войны» – круглый стол к 100-летию окончания Первой мировой войны

12 ноября 2018 года в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя прошёл круглый стол «Севастополь и Черноморский флот в период Первой мировой войны», посвященный 100-летию со дня окончания Первой мировой войны 1914–1918 гг.

В круглом столе приняли участие научные сотрудники Музея, члены Регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе, а также севастопольские историки. В библиотеке Музея были представлены экспонаты из фондовой коллекции Музея и книги о Первой мировой войне.

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко приветствовал участников круглого стола и отметил важность его проведения в связи с политическими процессами, происходящими сегодня в мире.

Директор медицинского музея Военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова Александр Зубарев рассказал о самоотверженном труде врачей Черноморского флота, в частности Военно-морского госпиталя, в Первую мировую войну.

Директор ГКУКС «Севастопольский городской национально-культурный центр» Ольга Малиновская представила информацию о воинских захоронениях периода Первой мировой войны в Севастополе.

Председатель Севастопольского клуба любителей истории города и флота Олег Доскато рассказал о потерях Черноморского флота, об увековечении памяти жертв Первой мировой войны в Севастополе, отметив, что до сих пор в городе нет ни одного памятного знака, посвященного этому событию. Олег Глебович предложил вниманию присутствующих эскиз памятника погибшим в период Первой мировой войны, который может быть установлен в районе железнодорожного вокзала.

Кандидат исторических наук, председатель организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический» Вадим Прокопенков рассказал о Приморском бульваре в Севастополе как о зеркале городской жизни Севастополя всех времён, а также о помощи севастопольцев фронту и о делах милосердия в период Первой мировой войны.

Научный сотрудник Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Ольга Завгородняя сделала доклад об открытках периода Первой мировой войны, которые находятся в фондах Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Каждая открытка информативна и отражает дух времени.

Заведующая сектором «История Севастополя» Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Дьяконова представила документы участников Первой мировой и рассказала об этих героях.

После окончания заседания его участники возложили цветы к памятнику на братской могиле моряков эскадренного миноносца «Лейтенант Пущин» на Братском кладбище на Северной стороне. Эти моряки погибли 16 (29) октября 1914 года во время боя эсминца с немецко-турецким линейным крейсером “Гебен”. В планах Музея привести памятник в надлежащее состояние, облицевав его по периметру камнем.

Память и правда о героях Первой мировой войны должны жить. Связь времен должна быть восстановлена.