Севастополь и Ялта вошли в топ-10 городов по числу бронирований отелей

10 января 2020     15
Севастополь и Ялта вошли в топ-10 городов по числу бронирований отелей

Москва, Петербург, Париж и Барселона стали самыми популярными городами, где россияне в 2019 году чаще всего бронировали отели. Но кроме них в первой десятке российских городов есть три населенных пункта Крымского полуострова. 

В опросе сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru приняли участие более 5 тысяч пользователей социальных сетей.

Среди российских направлений по количеству бронирований, кроме двух столиц, в прошлом году лидировали Сочи, Севастополь, Ялта, Массандра, Казань, Красная Поляна, Екатеринбург и Калининград. Среди зарубежных городов в первую десятку уже традиционно вошли Прага, Рим, Берлин, Варшава, Ницца, Стамбул, Милан и Лондон.

Большинство опрошенных – 28% – бронировали отели в одном или двух российских городах или в таком же количестве зарубежных – и это в течение всего года, а не только за одну поездку. В трех или четырех российских городах жилье искали 21% респондентов, в таком же количестве зарубежных городов – 10%. Еще 12% опрошенных рассказали, что за год побывали более чем в восьми российских городах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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