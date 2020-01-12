Севастополь как большая стройплощадка: доделают ли в 2020-ом то, что не успели в 2019-ом?

Одним из ярких событий в завершении прошедшего года для всех жителей Севастополя, безусловно, стало открытие парка Учкуевка. В дни каникул общественное пространство било рекорды по посещаемости. Открыты и ещё несколько скверов. Но большое строительство продолжается – масштабы особенно заметны в центре города. Но, кроме парков и дорог не стоит забывать и о социальных объектах, которые необходимы Севастополю.

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В классах Инженерной школы на проспекте Античном – последние приготовления, а в департаменте образования города – пресс-конференция. Учреждение образования в новом году готово принять первых учеников. Их будет 756, и ждали занятий по новой программе в новых классах они еще с лета, ведь открыть школу должны были к 1 сентября.

«Все уже документы находятся в соответствующих органах, это связано с тем, что мы в Симферополе получаем лицензию Роспотребнадзора, в МЧС получаем, и как только будет выдана лицензия, начнутся занятия. Классы уже практически сформированы», – сообщила Елена Богомолова, и.о. директора департамента образования и науки г. Севастополя.

А вот детский сад на улице Шевченко и школа на Радиогорке по-прежнему в списке долгостроев. В департаменте озвучивают причину – недобросовестность подрядчиков. Большинство строек в городе сорвано именно поэтому.

Декабрь 2019 года. Вице-губернатор Денис Солодовников принимает первую очередь реконструкции Парка Победы. Все еще не доведенную до идеала. Замечаний, говорит, много: и по мощению плитки, и по качеству древесины, из которой сделаны скамейки и навесы.

«Сейчас парк, по сути, это строительная площадка и нам нужно сейчас для того, чтобы здесь гуляли люди, могли находиться дети, обслуживать этот парк, – говорит Денис Солодовников, заместитель губернатора г. Севастополя. – Техника уже занимается тем, что высаживает здесь растения, люди обслуживают парк, нам надо его принимать и передавать на баланс города».

Обслуживать парк будет госучреждение “Парки и скверы”. Под руководством, видимо, уже нового директора. Александр Федяков не справился с управлением парком “Учкуевка” во время новогодних праздников. Новому директору придется разобраться и с обслуживанием главной изюминки обновленного Парка Победы – комплекса из 16 фонтанов. Профильных специалистов в штате нет.

«Конечно, фонтаны – технологически сложные элементы, но думаю, с подрядчиками, которые их строили, будет достигнута договоренность, – заявил Илларион Гапицонов, и.о. директора департамента капитального строительства г. Севастополя. – В общем работа была выполнена качественно, надеюсь, их определят в дальнейшем как организацию, которая будет обслуживать фонтаны».

Для самих субподрядчиков новогоднего чуда так и не случилось. Сотни сотрудников строительных компаний до сих пор не получили зарплату. Генеральный подрядчик реконструкции – компания “Ривьера” – по-прежнему должна им 100 миллионов рублей.

«На данный момент мы ждем окончательного поступления денег от заказчика, и как только они поступят, мы со всеми рассчитаемся полностью», – заверил Александр Бровкин, исполнительный директор компании-подрядчика реконструкции Парка Победы.

Строительство второй очереди парка так и не начато – идет только проектирование. Не продолжаются работы и на Историческом бульваре, они здесь остановились из-за аналогичного конфликта подрядчика и субподрядной организации, который перешёл в судебную плоскость. Ущерб после простоя из-за судебных разбирательств подсчитывает и благотворительный фонд “35 береговая батарея”.

«Прямой ущерб – около трех миллионов. Это просто в лобовую, а не в лобовую – это просто субподрядчики, подрядчики, они же не будут без работы сидеть год, это косвенный ущерб, хорошо еще, что ничего не обвалилось, потому что нас остановили в тот момент, когда мы были на середине пути укрепления холма, и даже была экспертиза, которая подтвердила, что строительство подпорных стен нельзя останавливать, это опасно», – рассказал Михаил Чалый, член наблюдательного совета по реконструкции Матросского бульвара.

Бесценное время потеряно, но уже успели полностью укрепить холм, проложить сети, высадить половину запланированных деревьев. Часть из них, кстати, привезли из Италии. Начали воссоздавать кинотеатр и беседку в мавританском стиле. Сдать объект должны ко дню города.

«Вообще-то срок нереальный, – считает Чалый, но заверяет: мы откроем бульвар к 14 июня».

Планы – амбициозные, а сроки – фантастические. Еще одна масштабная цель на ближайший год – Камышовое шоссе. Об этом на своей итоговой пресс-конференции заявил глава региона Михаил Развожаев.

«Предыдущий подрядчик по тем работам, которые он выполнил, получил около 200 миллионов, – рассказал Развожаев. – Но многие работы были незавершенного цикла, скажем, там тело дороги сделано, а «рубашка» не положена. Надо было просто понять, на каком уровне и качестве остались эти работы, потому что хуже отдать другим подрядчикам то, что кто-то начал и не доделал».

Исследования сейчас проводит лаборатория компании, которая строит трассу “Таврида”, затем проект скорректируют, а достроить дорогу должен будет «Севастопольский автодор». На эти цели из городского бюджета направят почти миллиард рублей.

На участке в Голубой бухте строители уже должны были заканчивать прокладывать глубоководный выпуск для канализационных очистных сооружений “Южные”. А в нескольких километрах отсюда – в Камышовой бухте – возводить станцию очистки сточных вод, резервуар дождевых вод и сливную станцию. Но желающих строить объект в Севастополе так и не нашлось, все 4 аукциона завершились безрезультатно.

Общая стоимость проекта превышает 7 миллиардов. Это один из самых крупных объектов Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

«Выявили большое количество проектных недоработок, большие упущения в части сметной стоимости тех объектов, которые предполагают, что за эти деньги то, что должно быть построено, построено быть не может», – сообщил Михаил Развожаев.

Теперь КОС “Южные” перепроектируют. В частности, очищенную пресную воду планируют не спускать в море, а использовать в качестве технологической, например, для сельского хозяйства. Должны были достроить в 2019-м и 10 спортивных площадок, но к работам так и не приступили, не заключили договоры на строительство объектов медицинского кластера, зато отремонтированы 8 поликлиник, десятки скверов, начата реконструкция одной из центральных улиц города – Большой Морской.

Мириться с трудностями во время строек и реконструкций ради обновления города горожане готовы. Главное, чтобы список долгостроев не пополнялся новыми объектами. Ведь на 2020-й планы ещё более амбициозные: 4 новых школы, столько же детских садов, в десятках учреждений образования и здравоохранения – ремонт. Строительство спорткомплекса 200-летия Севастополя и стадиона “Горняк”, кластера на мысе “Хрустальный”, обновление десятков улиц и дорог.

Алена Давыдова, Сергей Буторин, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь