Севастополь купит пять новых пассажирских катеров

Постановление об этом приняли в понедельник, 10 июня, на заседании правительства города. Для работы на линиях между центром города и Северной стороной нужно пять новых судов.
Предприятие «Севэлектроавтотранс» заключит долгосрочный государственный контракт с единственным поставщиком – Государственной транспортной лизинговой компанией.
«У нас такой усреднённый облик этого судна имеется. По сути, это аналог того, что работает сейчас, только в современном виде. Параметры рассчитаны под причалы, вместимость оптимальная, 250 человек», – сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести Севастополя