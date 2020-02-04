Севастополь лидирует по числу мигрантов среди всех регионов России

4 февраля 2020     9
Севастополь лидирует по числу мигрантов среди всех регионов России

В Севастополе в 2019 году почти 300 преступлений было выявлено в сфере миграции. Об этом в интервью Вести ФМ сообщил инспектор по особым поручениям отдела миграционного контроля УМВД России по г. Севастополю капитан полиции Петр Плаксин.

По его словам, на данный момент количество приезжих в городе увеличивается. Для пресечения преступлений в сфере миграции ведомство принимает различные меры, рассказал Плаксин.

“Происходят выявления так называемых «резиновых квартир», выявление поддельных документов, которые в последующем могут послужить основанием для выдачи патентов на работу, для прописки. В настоящий момент данная работа активизирована и на 2020 год намечена положительная динамика”, – рассказал Плаксин.

Он отметил, что по данным ведомства, в Севастополь, в основном, приезжают граждане из стран ближнего зарубежья: Украины, Таджикистана и Узбекистана.  Он напомнил, что иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ, могут находиться в стране в нескольких статусах:

– частный въезд – приехал в гости или на отдых. Может находиться суммарно 90 суток с даты въезда;

– иностранный работник, который получает патент;

– временное проживание с получением вида на жительство;

– постоянное проживание (гражданин должен обратиться в органы миграционного учета).

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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