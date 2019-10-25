Севастополь может претендовать на звание юнармейской столицы России

Более полутора тысяч детей со всех школ Севастополя и учащихся профтехучилищ сегодня примкнули к рядам сразу двух организаций: Российского движения школьников и его военно-патриотическому авангарду – «Юнармии».

Торжественная церемония, одна из самых масштабных за четыре года, состоялась на мысе Хрустальный у памятника Солдату и Матросу.

Поприветствовали будущих юнармейцев представители городской администрации, а также командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

«Я желаю вам творить, развиваться. Черноморский флот вам в этом поможет. Всех вас мы с распростёртыми объятиями ждём в ряды Черноморского флота», – подчеркнул командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Среди почётных гостей ветераны Великой Отечественной. Память погибших в той войне почтили минутой молчания и возложением венка и цветов к мемориалу.

Главный ритуал – клятву верности Родине и Юнармии, подростки выполнили все вместе. Каждому из них военные и курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова вручили значки двух общественных движений.

«Это, безусловно, важный день не только в моей жизни, но и в принципе для всех нас. Для меня Юнармия – это место, где можно найти очень много новых знакомых, где можно получить отличное развитие, как физическое, так и культурное. Мы должны гордиться своей страной – и это самое главное», – поделился ученик школы №8 Никита Федотов.

«Кроме этой ежегодной церемонии, ещё в течение года ребята пополняют ряды нашей организации. И это не случайно. Почему? Потому что Севастополь является лидирующим городом в вопросах военно-патриотического воспитания молодёжи. И он является юнармейской столицей России», – начальник штаба регионального отделения движения «Юнармия» города Севастополя Владимир Коваленко.

Точку в церемонии показательным выступлением поставили разведчики 127 бригады. После чего в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне была развёрнута масштабная копия знамени, водружённого 75 лет назад над рейхстагом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь