Севастополь начал реализацию нацпроектов "Образование" и "Демография"

Два нацпроекта – “Образование” и “Демография” – начали реализовывать в Севастополе

В рамках проекта «Современная школа» запланировано строительство дополнительного корпуса 61-ой школы. По проекту «Успех каждого ребенка» будут капитально отремонтированы спортплощадки школ в сельской местности.

Проект “Содействие занятости женщин” предполагает создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Детский сад на 60 мест построят в селе Полины Осипенко.

Источник: Вести.Севастополь