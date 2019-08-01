Севастополь начал реализацию нацпроектов "Образование" и "Демография"

1 августа 2019     26
Севастополь начал реализацию нацпроектов "Образование" и "Демография"

Два нацпроекта – “Образование” и “Демография” – начали реализовывать в Севастополе

В рамках проекта «Современная школа» запланировано строительство дополнительного корпуса 61-ой школы. По проекту «Успех каждого ребенка» будут капитально отремонтированы спортплощадки школ в сельской местности. 

Проект “Содействие занятости женщин” предполагает создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Детский сад на 60 мест построят в селе Полины Осипенко.

Источник: Вести.Севастополь

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