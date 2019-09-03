Севастополь не будут штрафовать за неисполнение ФЦП

Об этом сегодня сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев при утверждении изменений в региональном бюджете на пленарном заседании Законодательного собрания. Министерство экономразвития РФ не будет применять к Севастополю штрафные санкции.

«По всем нашим неосвоенным средствам этого года федеральный центр не будет применять штрафные санкции. Есть такая оговорка, что если есть смена высшего должностного лица, то на этот год штрафные санкции на субъект не налагаются. Но в следующем году надо так сделать, чтобы у федерального центра не было таких поводов», – заявил Развожаев.

Он подчеркнул, что ранее утверждённая программа на 2019 и 2020 годы не могла быть выполнена, потому что возникли сложности с работами по проектированию объектов ФЦП. Именно поэтому было решено перераспределить средства. Но в дальнейшем исполнительная власть города иначе будет подходить к выбору подрядчиков и разработке проектно-сметной документации. Врио губернатора уверен, что это даст возможность реализовать планы на 2021 год, которые утверждены изменениями бюджета Севастополя.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь