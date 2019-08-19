Севастополь не может найти желающих достроить КОС "Южные"

Сегодня последний день приема заявок на завершение строительства канализационных очистных сооружений “Южные”. Но на 8 утра заявок от строительных компаний нет, сообщили на заседании правительства Севастополя.

«Задача, которую нам поставили, – в третьем квартале этого года заключить контракт с подрядной организацией. Мы уже объявили конкурс, и видим желающих порядка 10 организаций, которые так или иначе о себе заявляют, декларируют. То есть по поручению губернатора сегодня на этапе, предшествующем определению решения, участвует и финмониторинг, который оценивает эти организации с точки зрения их благополучности финансовой», – еще в июне сообщил Денис Водопьянов, представитель управления эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя.

Но ни одна из этих 10 компаний пока не подала заявку, хотя до конца рабочего дня время еще есть.

Общая стоимость проекта КОС “Южные” – 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Их пропускная способность должна составить 10,5 тысяч кубических метров в сутки. Защитная зона вокруг комплекса – 300 метров. Проект строительства прошел экологическую экспертизу на федеральном уровне.

Очистные сооружения строила фирма “Биотехпрогресс”, но, можно сказать, сорвала проект. Решается вопрос о возвращении фирмой аванса. Два миллиарда рублей были перечислены в банк, который потом признали банкротом, и деньги оказались заморожены. Весной этого года Президент России поручил возобновить стройку канализационных очистных сооружений в Севастополе и принять меры по возврату средств.

Источник: Вести.Севастополь