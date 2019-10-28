Севастополь ожидает резкое похолодание

Сегодня и завтра в Севастополе еще сохранится солнечная и теплая погода: днем +17-18 градусов, но в ночь со вторника на среду пойдет дождь, и столбик термометра устремится вниз: в четверг днем уже не выше 8 градусов.

В следующие выходные дождей не обещают, в воскресенье уже до +16. Но вся неделя с 4 ноября, по данным Гисметео, будет пасмурно-дождливой. В те дни, когда солнце все-таки будет проглядывать, поднимется и температура воздуха. Но такого тепла, как в октябре, уже не будет – бабье лето от нас уходит. Хотя в середине ноября днем еще возможно +14…16.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото Юрия Югансона

Источник: Вести.Севастополь