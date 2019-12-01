Севастополь освоил лишь 40% средств, выделенных по ФЦП

Итоги работы и перспективные планы обсудили в правительстве города. Всего по программе завершено 28 объектов, 7 введены в эксплуатацию в этом году. Ещё 177 находятся на различных стадиях реализации.

Некоторые будут готовы в ближайшее время, например, школа-коллегиум на улице Корчагина и детский сад на улице Симонок. Готовность седьмого участка трассы “Таврида” – 80%. До конца года планируется найти подрядчика для строительства КОС “Южные”.

«Мы видим, что в правительстве Севастополя новая команда. Она сделала тщательный анализ каждого объекта по ФЦП, определила сложные, проблемные моменты. Определила пути решения этих проблем и приступила к напряжённой работе, – говорит Андрей Никитченко, генеральный директор дирекции по управлению ФЦП. – Планы грандиозные! И действительно мы ожидаем, что правительство Севастополя выполнит те задачи, которые поставило перед собой».

Динамика реализации Федеральной целевой программы в Севастополе показательна, отмечают в дирекции. В 2016-м году было освоено всего триста миллионов рублей, в 2017-ом уже полтора миллиарда. Ну а на конец ноября этого года – 5,5 миллиардов рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь