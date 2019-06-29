Севастополь отметит 130-летие со дня рождения Анны Ахматовой

В эти выходные на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдёт серия юбилейных мероприятий, посвящённых 130 юбилею со дня рождения поэтессы Анны Ахматовой, сообщила пресс-служба музея в пятницу.

29 июня в 16:00 в Византийском дворике музея-заповедника состоится открытие выставки «У самого синего моря». Там представят работы членов Севастопольского отделения «Союза художников России», посвященные местам, где побывала Анна Ахматова. Затем состоится литературный вечер “Херсонесская лира”, его главное темой будет “Анна Ахматова в Херсонесе”. А уже вечером гостей ожидает выступление французского пианиста Николя Чилоро.

30 июня в 18:00 пройдёт музыкальный салон «Сквозь поколения». На сцене под навесом у Свято-Владимирского собора выступит творческий дуэт Татьяны и Макса Розенбергов.

Для всех желающих вход свободный.

Екатерина Дёмич

Источник: Вести.Севастополь