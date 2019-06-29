Севастополь отметит 130-летие со дня рождения Анны Ахматовой

28 июня 2019     29
Севастополь отметит 130-летие со дня рождения Анны Ахматовой

В эти выходные на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдёт серия юбилейных мероприятий, посвящённых 130 юбилею со дня рождения поэтессы Анны Ахматовой, сообщила пресс-служба музея в пятницу.

29 июня в 16:00 в Византийском дворике музея-заповедника состоится открытие выставки «У самого синего моря». Там представят работы членов Севастопольского отделения «Союза художников России», посвященные местам, где побывала Анна Ахматова. Затем состоится литературный вечер “Херсонесская лира”, его главное темой будет “Анна Ахматова в Херсонесе”. А уже вечером гостей ожидает выступление французского пианиста Николя Чилоро.

30 июня в 18:00 пройдёт музыкальный салон «Сквозь поколения». На сцене под навесом у Свято-Владимирского собора  выступит творческий дуэт Татьяны и Макса Розенбергов.

Для всех желающих вход свободный.

Екатерина Дёмич

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Федерер пожелал вечного доминирования
Федерер пожелал вечного доминирования

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что хотел бы доминировать вечно. Слова спортсмена приводит Financial Times. Федерер вспомнил, что ему пришлось …


Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»

Продюсер Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы «На-На». Об этом 28 июня сообщил «Пятый канал». Он хочет добавить к …


Российские гимнастки завоевали золото на юниорском чемпионате мира
Российские гимнастки завоевали золото на юниорском чемпионате мира

Сборная России заняла первые места в индивидуальном и командном многоборье на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике в венгерском Дьёре. …


Севастополь отметит 130-летие со дня рождения Анны Ахматовой
Севастополь отметит 130-летие со дня рождения Анны Ахматовой

В эти выходные на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдёт серия юбилейных мероприятий, посвящённых 130 юбилею со дня рождения поэтессы Анны …


В Севастополе празднуют День молодежи
В Севастополе празднуют День молодежи

Концерты в честь Дня молодежи проходят в Севастополе на нескольких площадках. Одна из них – на месте будущей “Театральной улицы” …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты