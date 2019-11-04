Севастополь отмечает День народного единства

Праздничный день в Севастополе начался с возложения цветов к Мемориалу героической обороны 1941-1942 годов. Туда приехали врио губернатора города, председатель Заксобрания и его заместители, командующий Черноморским флотом, депутат Госдумы Дмитрий Белик и сенатор Екатерина Алтабаева, а также ветераны, представители духовенства и общественных организаций Севастополя.

В 10 часов на площади Нахимова начнется праздничный концерт, также там будут представлены фудкорты с традиционными блюдами разных народов мира. Там выступают народные коллективы.

В 13 часов бесплатный концерт состоится в СЦКИ, там в сопровождении симфонического оркестра под управлением Владимира Кима выступят лауреаты международных конкурсов Светлана Рубина, Динара Хавизова и Александр Ильенко.

В 14 часов лучшим работникам предприятий Севастополя будут вручены награды города.

Михаил Развожаев направил севастопольцам поздравление.

«Для Севастополя этот праздник имеет особое значение. Ведь именно единство, патриотизм и осознание роли города-героя в судьбе России позволили севастопольцам сделать в 2014-м году исторический выбор своего будущего, – говорится в тексте поздравления врио губернатора. – Сегодня нам также важна сплоченность ради общей цели. Могущество державы во многом зависит от стремления каждого жителя региона к развитию. Только в единстве мы сможем преодолеть жизненные невзгоды, решить самые сложные задачи, осуществить любые проекты».

Праздничные события сегодня проходят во всех городах Крыма. Одно из самых ярких ожидается в Симферополе: в рамках Всероссийского кузнечного фестиваля «Время Крыма», в котором участвуют мастера из всех регионов России, в сквере Тренева будет торжественно открыт арт-объект «Время Крыма». Это кованые солнечные часы в виде стилизованной карты России, состоящей из 85 сегментов-регионов с их символами. ⠀

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь