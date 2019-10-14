Севастополь перешел на цифровое телевещание

Сегодня в 11:45 в Севастопольском филиале РТРС был отключен аналоговый телесигнал. Город-герой полностью перешел на цифровое телевещание – поэтапное внедрение нового формата телетрансляции завершилось, а вместе с ним и целая эпоха аналогового телевидения.

Севастополь и Крым вместе с 19-ю регионами России попали в четвёртую волну отключения аналогового сигнала. Это коснулось 40 миллионов человек. Изначально передатчики хотели отключить еще 3 июня, но по ряду технических причин переход стал возможен только в октябре. Региональные телеканалы и телеканалы, которые не вошли в состав мультиплекса, пока продолжат своё вещание. Дату их отключения РТРС объявит позже.

Российская цифровая телесеть считается самой большой в мире. Модернизировать аналоговую инфраструктуру, которая уже исчерпала возможности развития, начали в 2009-м, в рамках реализации ФЦП развития связи. За это время жители страны купили больше 20 миллионов телевизоров и 10 миллионов приставок для приёма вещания в стандарте ДВБ-Т2. А по стране инженеры РТРС построили и запустили более пяти тысяч передатчиков.

“Такого рода переход на цифровое вещание еще не осуществлялся нигде в мире, – рассказал сегодня корреспонденту “Вести – Севастополь” Юрий Акиньшин, полномочный представитель генерального директора РТРС в Южном федеральном округе. – Россия и здесь впереди планеты всей. Такого масштаба земной шар еще не знал. И все это сделано для того, чтобы все население нашей страны имело равные возможности для доступа к информации. Причем, не просто информации. а информации в цифровом качестве, которая будет свободна от помех и доступна более, чем 98% населения”.

Для тех 2%, что не получили цифровой сигнал, предусмотрена возможность смотреть спутниковое вещание: за трансляцию 10 каналов операторы связи не будут брать абонентскую плату.

90% средств на создание этой сети расходовалось на то, чтобы провести телевидение в отдалённые районы. Ведь до перехода на цифру четверть россиян могли принимать только один-два телеканала, а почти половина населения – четыре программы вещания. Теперь свыше 90% россиян могут бесплатно смотреть 20 каналов по первому и второму мультиплексу.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь