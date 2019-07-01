Севастополь побил туристический рекорд полугодия

За шесть месяцев 2019-го город-герой посетили на 23% больше туристов, чем с января по июнь прошлого года.

Если в 2018-м в первой половине года Севастополю отдали предпочтение 154 тысячи туристов, то в этом масштаб увеличился – город принял уже 191 тысячу гостей. Об этом говорится в отчёте Управления развития туристической индустрии.

Активнее начали селиться в номерах, обедать в кафе и ресторанах: налоговые поступления в городской бюджет от гостиниц и заведений общепита выросли на 27% – 114 миллионов рублей. Для сравнения – в прошлом году сумма составила лишь чуть более 95 миллионов.

Селиться в этом году туристы предпочитают на Северной стороне и в районе мыса Фиолент. Любят остаться подольше: на неделю и более в Севастополь едут 37% гостей, а на два дня – всего 17%. Самыми притягательными точками города приезжие назвали музей-заповедник Херсонес Таврический, Панораму обороны Севастополя. Особенным вниманием пользуются новые маршруты трассы Виа Феррата.

фото сайта fountravel.ru

Источник: Вести.Севастополь