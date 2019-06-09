Севастополь подсчитывает ущерб от ливня

Последствия ливня в Севастополе до сих пор продолжают ликвидировать экстренные и городские службы: МЧС, Водоканал, Севавтодор, управляющие компании. Губернатор прервал визит на Петербургский международный экономический форум, вернулся в Севастополь, чтобы лично оценить масштабы бедствия. Каковы наиболее проблемные точки на карте города? Какие решения уже приняты?

От ливня в Севастополе пострадали как жители частного сектора, так и многоэтажек. Поэтому Губернатор Дмитрий Овсянников начал объезд со встречи с жителями дома 44 по проспекту Победы, где из-за стихии не выдержали водосточные трубы. Управляющая компания отреагировала оперативно – в тот же день трубы закрепили новыми хомутами. Но пострадали и жители верхних этажей – на потолках и стенах квартир подтёки.

Коммунальщики частично восстановят кровлю, но полностью решить проблему можно будет, если дом войдет в программу фонда содействия капитальному ремонту… Последствия непогоды видны и на улицах города. На Луначарского вода разрушила подпорную стенку, её будут восстанавливать. По спуску Котовского, где смыло недавно уложенную плитку, принято принципиальное решение. Плитку будут демонтировать и укладывать асфальт.

«Пропускная способность уменьшится в два раза, поскольку движение во время производства работ будет по половине дороги, сначала по одной, потом по другой, – доложил Игорь Титов, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. – Будем стремиться к тому, чтобы закончить ремонтные работы к 1 июля».

Социальные объекты Севастополя во время ливня практически не пострадали. Исключением стала школа №39. Она расположена в низине, ливневая канализация не сработала. В итоге общий ущерб здесь оценивают в десять миллионов рублей.

«Асфальтовое покрытие пострадало, часть фасада здания, так как вода во дворе школы доходила до метра. Внутри было до 15 см. Но только на 1 этаже вестибюля, дальше вода не пошла, потому что мы силами сотрудников всю воду вычерпали», -рассказывает о борьбе со стихией директор школы №39 Елена Науменко.

Здание школы и прилегающую территорию предстоит привести в порядок, “Водоканалу” будет поручено прочистить ливнёвку и разработать дополнительные системы водоотвода.

Сложнее ситуация в гаражных кооперативах “Вымпел”. Разрушены и повреждены 37 гаражей. Более 400, по оценке МЧС, сейчас находятся в зоне чрезвычайной ситуации: верхние ярусы могут обрушиться на нижние. Несмотря на то, что кооперативы – частная собственность, власти города готовы помогать в ликвидации последствий.

Подпорные стенки, разрушения дорожного покрытия, повреждения кровли, ливневых канализаций и других коммуникаций – общий ущерб городу ещё предстоит подсчитать. Но главное – обошлось без жертв.

Дмитрий Туркин, Наталья Бабкевич

Источник: Вести Севастополя