Севастополь получит дополнительно 6 млдр рублей

Врио губернатора Михаил Развожаев сегодня на аппаратном заседании правительства города подвел итоги ялтинского совещания по ФЦП, прошедшего в пятницу под председательством президента России Владимира Путина.

Городу на ближайшие 3 года будет выделено 6 млрд рублей на благоустройство и медицинскую сферу: предстоит отремонтировать более 100 зданий больниц. Кроме этого будет обновлён парк техники, проведён ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов. Глава города призвал к высокой прозрачности всех планов по будущим работам и поручил создать карту будущих работ на три года.

Также президент поручил провести работу с банком РНКБ по увеличению возможностей по кредитованию бизнеса.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь