Севастополь попал в топ городов, в которые туристы едут на День ВМФ

23 июля 2019     21
Севастополь попал в топ городов, в которые туристы едут на День ВМФ

В топ-6 городов России, популярных у туристов на День ВМФ, вошли Севастополь, Феодосия и Керчь в Крыму, Санкт-Петербург, Анапа и Новороссийск в Краснодарском крае.

  1. Севастополь, Крым — 2,8 тысячи рублей/ 2,5 ночи
  2. Санкт-Петербург — 4,4 тысячи рублей/ 2,8 ночи
  3. Феодосия, Крым — 2,4 тысячи рублей/ 2,2 ночи
  4. Анапа, Краснодарский край — 1,8 тысячи рублей/ 2,8 ночи
  5. Керчь, Крым — 1,7 тысячи рублей/ 2 ночи
  6. Новороссийск — 2,5 тысячи рублей/ 1,7 ночи

Этот рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Здесь указано, сколько в среднем стоят сутки проживания в городе и на сколько ночей гости бронируют жилье в этих городах.

Дешевле всего проживание обойдется в Керчи и Анапе, дороже всего — в Санкт-Петербурге.

В 2019 году День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля – 28 числа. В городах-героях и городах воинской славы пройдут парады военных кораблей, концерты и салюты.

С подробной программой празднования Дня ВМФ в Севастополе можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта yugsn.ru

Источник: Вести.Севастополь

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