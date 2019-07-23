Севастополь попал в топ городов, в которые туристы едут на День ВМФ

В топ-6 городов России, популярных у туристов на День ВМФ, вошли Севастополь, Феодосия и Керчь в Крыму, Санкт-Петербург, Анапа и Новороссийск в Краснодарском крае.

Севастополь, Крым — 2,8 тысячи рублей/ 2,5 ночи Санкт-Петербург — 4,4 тысячи рублей/ 2,8 ночи Феодосия, Крым — 2,4 тысячи рублей/ 2,2 ночи Анапа, Краснодарский край — 1,8 тысячи рублей/ 2,8 ночи Керчь, Крым — 1,7 тысячи рублей/ 2 ночи Новороссийск — 2,5 тысячи рублей/ 1,7 ночи

Этот рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Здесь указано, сколько в среднем стоят сутки проживания в городе и на сколько ночей гости бронируют жилье в этих городах.

Дешевле всего проживание обойдется в Керчи и Анапе, дороже всего — в Санкт-Петербурге.

В 2019 году День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля – 28 числа. В городах-героях и городах воинской славы пройдут парады военных кораблей, концерты и салюты.

С подробной программой празднования Дня ВМФ в Севастополе можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта yugsn.ru

Источник: Вести.Севастополь