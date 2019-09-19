Севастополь по «единому» билету посетили 20 тысяч туристов

Всего в Крым за сезон таким путём приехали почти 185,8 тысячи человек.

С 30 апреля по «единому» билету в Севастополь прибыли 20827 пассажиров. Самыми популярными у туристов оказались Феодосия, Евпатория и Ялта, с показателями 34226, 32228 и 30669 человек соответственно.

«Симферополь и Судак для отдыха выбрали 27556 и 24858 пассажиров», – приводит РИА Новости данные Единой транспортной дирекции. Наименее востребованным оказался отдых в Керчи – у 14216 путешествующих по «единому» билету.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: rg.ru

Источник: Вести.Севастополь