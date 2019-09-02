Севастополь примет Чемпионат вооружённых сил страны по футболу

8 армейских коллективов будут соревноваться с 3 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА Севастополя.
В Севастополе ждут команды из Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.
На городском стадионе пройдут матчи открытия и закрытия чемпионата. Остальные игры пример Евпатория.
В прошлом году Севастополь уже принимал чемпионат – впервые за последние 11 лет. Тогда победителем стала команда Южного военного округа. А она полностью состоит из игроков севастопольского ФК “Черноморец”.
фото vk.com/cskasevastopol
Источник: Вести.Севастополь