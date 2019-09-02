Севастополь примет Чемпионат вооружённых сил страны по футболу

2 сентября 2019     9
Севастополь примет Чемпионат вооружённых сил страны по футболу

8 армейских коллективов будут соревноваться с 3 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА Севастополя. 

В Севастополе ждут команды из Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

На городском стадионе пройдут матчи открытия и закрытия чемпионата. Остальные игры пример Евпатория.

В прошлом году Севастополь уже принимал чемпионат – впервые за последние 11 лет. Тогда победителем стала команда Южного военного округа. А она полностью состоит из игроков севастопольского ФК “Черноморец”.

фото vk.com/cskasevastopol

Источник: Вести.Севастополь

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