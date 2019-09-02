Севастополь примет Чемпионат вооружённых сил страны по футболу

В прошлом году Севастополь уже принимал чемпионат – впервые за последние 11 лет. Тогда победителем стала команда Южного военного округа . А она полностью состоит из игроков севастопольского ФК “Черноморец” .

На городском стадионе пройдут матчи открытия и закрытия чемпионата. Остальные игры пример Евпатория.

В Севастополе ждут команды из Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

8 армейских коллективов будут соревноваться с 3 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА Севастополя.

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Севастополь примет Чемпионат вооружённых сил страны по футболу 8 армейских коллективов будут соревноваться с 3 по 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА Севастополя. В Севастополе ждут команды …

