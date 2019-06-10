Севастополь приобретет пять новых пассажирских катеров

10 июня 2019     22
Севастополь приобретет пять новых пассажирских катеров

Постановление об этом приняли в понедельник, 10 июня, на заседании правительства города. Для работы на линиях между центром города и Северной стороной нужно пять новых судов.

Предприятие «Севэлектроавтотранс» заключит долгосрочный государственный контракт с единственным поставщиком – Государственной транспортной лизинговой компанией.

«У нас такой усреднённый облик этого судна имеется. По сути, это аналог того, что работает сейчас, только в современном виде. Параметры рассчитаны под причалы, вместимость оптимальная, 250 человек», – сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя

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