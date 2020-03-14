Севастополь присоединился к всемирному челленджу городской природы

14 марта 2020     21
Севастополь присоединился к всемирному челленджу городской природы

Этой весной Севастополь впервые примет участие в международном Чемпионате мира по документации городского биоразнообразия City Nature Challenge. 

24 апреля стартует Всемирный биоблиц. Москва, Севастополь и Курск представят Россию в этом году.

Его цель – на 3 дня привлечь жителей разных городов мира к интенсивному поиску и документации биоразнообразия в тех регионах, где они живут. Участникам необходимо сфотографировать растения, грибы и животных и загрузить изображения на портал соревнований. Членом команды челленджа может каждый желающий.

Необходимо зарегистрироваться на платформе iNaturalist и сделать свои первые наблюдения в природе. А с 24 по 27 апреля 2020 года, в период проведения соревнований, за 96 часов требуется сфотографировать как можно больше объектов дикой природы в административных границах городов-участников, сообщают организаторы мероприятия.

Растения и животные содержащиеся в неволе в соревнованиях не учитываются. Можно также использовать приложения iNaturalist и Seek.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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