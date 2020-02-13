Севастополь присоединится к проекту «Старшее поколение»

В 2022 году Севастополь присоединится к проекту «Старшее поколение» в рамках национального проекта Демография.

В связи с этим к мерам социальной поддержки добавят обеспечение продуктами некоторых категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Обслуживание на дому теперь будет по необходимости, а не по определенному графику. Социальный работник сможет приехать по просьбе, сообщил директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь