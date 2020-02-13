В 2022 году Севастополь присоединится к проекту «Старшее поколение» в рамках национального проекта Демография.
В связи с этим к мерам социальной поддержки добавят обеспечение продуктами некоторых категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обслуживание на дому теперь будет по необходимости, а не по определенному графику. Социальный работник сможет приехать по просьбе, сообщил директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь