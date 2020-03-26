Севастополь простился с архитектором Адольфом Шеффером

Прощание с легендарным севастопольским архитектором прошло в театре имени Лавренёва.

После состоялся траурный митинг. Адольфа Шеффера за особые заслуги перед городом похоронили на кладбище Коммунаров. Рядом с могилой его друга скульптора Станислава Чижа.

Адольф Львович – автор не только Триумфальной арки, которую он хотел сделать похожей на основание Эйфелевой башни, но и многих других знаменитых зданий и памятников Севастополя, которые стали его визитной карточкой: обелиска в честь Города-Героя, памятника Героям-подводникам Черноморского флота, Дома Москвы, Пассажа – главной галереи Центрального рынка, реконструкции Дворца пионеров и памятника затопленным кораблям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь