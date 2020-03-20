Севастополь простился с последним участником штурма Сапун-горы

В Севастополе простились с участником Великой Отечественной войны, освободителем города Иваном Ивановичем Патуком. Траурная церемония состоялась в Матросском клубе.

Иван Патук попал на войну в 1941 году сразу после окончания Харьковского военно-пехотного училища, в своём первом бою он уже руководил взводом. В 20 лет принял командование батальоном 32-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время обороны Кавказа был ранен, затем вернулся на фронт. В 1944 году Иван Патук принял участие в Крымской наступательной операции. 7 мая он командовал группой разведчиков, которые под шквальным огнём гитлеровцев в рукопашную подавили противника и водрузили на Сапун-горе Знамя Победы. После войны продолжил службу, а на пенсии возглавлял ветеранскую организацию. Иван Иванович скончался на 98 году жизни.

«Я горд, что познакомился с таким человеком. Действительно, легенда. Я сейчас сказал, что Севастополь его никогда не забудет. Я уверен, что сейчас Совет ветеранов, общественные организации предложат городу, как мы сможем, в голове, в памяти, в сердце он останется навсегда, но очень важно решить, как мы увековечим память об Иване Ивановиче Патуке в Севастополе», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Я очень верю в то, что в Севастополе его не забудут. И мне кажется, было бы правильно на плитах Сапун-Горы отчеканить имя Ивана Ивановича Патука. И мы будем ходатайствовать об этом перед музеем военно-историческим. Я думаю, это будет очень правильно», – поделилась член Совета Федерации Федерального Собрания Екатерина Алтабаева.