Севастополь простился с последним участником штурма Сапун-горы

20 марта 2020     15
Севастополь простился с последним участником штурма Сапун-горы

В Севастополе простились с участником Великой Отечественной войны, освободителем города Иваном Ивановичем Патуком. Траурная церемония состоялась в Матросском клубе.

Иван Патук попал на войну в 1941 году сразу после окончания Харьковского военно-пехотного училища, в своём первом бою он уже руководил взводом. В 20 лет принял командование батальоном 32-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время обороны Кавказа был ранен, затем вернулся на фронт. В 1944 году Иван Патук принял участие в Крымской наступательной операции. 7 мая он командовал группой разведчиков, которые под шквальным огнём гитлеровцев в рукопашную подавили противника и водрузили на Сапун-горе Знамя Победы. После войны продолжил службу, а на пенсии возглавлял ветеранскую организацию. Иван Иванович скончался на 98 году жизни.

«Я горд, что познакомился с таким человеком. Действительно, легенда. Я сейчас сказал, что Севастополь его никогда не забудет. Я уверен, что сейчас Совет ветеранов, общественные организации предложат городу, как мы сможем, в голове, в памяти, в сердце он останется навсегда, но очень важно решить, как мы увековечим память об Иване Ивановиче Патуке в Севастополе», – рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Я очень верю в то, что в Севастополе его не забудут. И мне кажется, было бы правильно на плитах Сапун-Горы отчеканить имя Ивана Ивановича Патука. И мы будем ходатайствовать об этом перед музеем военно-историческим. Я думаю, это будет очень правильно», – поделилась член Совета Федерации Федерального Собрания Екатерина Алтабаева.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополь простился с последним участником штурма Сапун-горы
Севастополь простился с последним участником штурма Сапун-горы

В Севастополе простились с участником Великой Отечественной войны, освободителем города Иваном Ивановичем Патуком. Траурная церемония состоялась в Матросском клубе. Иван …


В Крыму в выходные установится погода, опасная для людей и растений
В Крыму в выходные установится погода, опасная для людей и растений

На 21 и 22 марта в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. «Ночью и утром 21 и 22 марта в …


Севастополец взял серебро на Чемпионате России по пауэрлифтингу
Севастополец взял серебро на Чемпионате России по пауэрлифтингу

Севастополец взял серебро на Чемпионате России по пауэрлифтингу На общероссийских соревнованиях, проходивших в Архангельске Анатолий установил новый рекорд страны в …


«Осколки лобового стекла попали маме в лицо»: 13-летнюю девочку из Донбасса обстреляли вместе с родителями
«Осколки лобового стекла попали маме в лицо»: 13-летнюю девочку из Донбасса обстреляли вместе с родителями

В сентябре 2014 года посёлок шахты «Трудовская» находился под плотным обстрелом. Многие жилые дома были повреждены, газоснабжение нарушено. На протяжении …


Число заражённых коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тысячам
Число заражённых коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тысячам

14:05 Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании за сутки увеличилось на 2833 и достигло 19 980. Об этом сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты