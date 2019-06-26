Севастополь прощается с академиком Виталием Ивановым

26 июня 2019     14
Севастополь прощается с академиком Виталием Ивановым

В Морском гидрофизическом институте РАН в 10 утра началось прощание с академиком, доктором физико-математических наук, профессором, 14 лет возглавлявшим этот институт Виталием Ивановым. Он скончался 22 июня на 73-ем году жизни. Отпевание начнется в 11:30 во Владимирском соборе на Центральном холме.

Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат государственной премии Украины, он всю жизнь посвятил изучению гидрофизических процессов в Мировом океане, издал более 400 научных работ. На протяжении 20 лет был редактором им же созданного научного журнала «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря», также сотрудничал с «Морском гидрофизическим журналом».

На заре своей карьеры 6 лет проработал в Гидрографической службе Каспийской флотилии в Баку, но в 1978 году приехал в Севастополь. 

Здесь Виталий Александрович занимался еще и преподаванием: долгое время был заместителем директора по научной работе филиала МГУ в Севастополе, заведовал кафедрой географии океана. Он был как раз в числе тех, кто добивался открытия Черноморского филиала МГУ.

В 1990-1992 годах возглавлял масштабные научно-инженерные исследования, которые проводились перед началом строительства морского порта для вывоза бокситов в республике Гвинея.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sevastopol.su

Источник: Вести.Севастополь

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