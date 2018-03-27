Севастополь скорбит вместе с Кемерово

Севастопольцы объединились, чтобы почтить память погибших в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово.

Весь сегодняшний день жители Кемерово приносили к зданию торгового центра свечи, цветы и детские игрушки в память о погибших в крупном торговом центре «Зимняя вишня».

Севастопольцы не остались равнодушными к этой трагедии. Целыми семьями жители города вышли на набережную Корнилова и возле Памятника затопленным кораблям выложили из свечей и гвоздик знак «Осторожно, пожар!». Маленькие дети принесли свои самые любимые игрушки – им совсем не жалко было их отдать, они делали это осознанно, не по воле родителей.

Без лишних слов помогала расставлять и зажигать свечи депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова.

«Прийти сюда – это единственное, что мы можем сегодня сделать. Мы должны показать, что нам не все равно, и что мы скорбим вместе с кемеровчанами, с родными и близкими. Наверное, мы не очень много можем сделать, чтобы облегчить их боль, но, возможно, от того, что они поймут, что мы с ними, им будет немного легче»,- сказала Татьяна Щербакова.

Она выразила искреннюю благодарность Карену Тарминян и Пулату Пулатову, которые инициировали и организовали акцию скорби и памяти.

«Мы единая страна. Мы должны все вместе сопереживать и сочувствовать. Этот пожар – крик для наших властей, чтобы наконец-то взялись контролировать все общественные места»,- говорит один из инициаторов акции, севастопольский общественник Карен Тарминян.

Люди стояли и молча смотрели на горящее пламя свеч, на глазах у всех – слезы.

«Это наша боль, боль утраты, поэтому просто нельзя было не прийти», – едва сдерживая слезы, говорит жительница Севастополя Светлана.

Напомним, днём 25 марта в самом центре города Кемерово произошёл страшный пожар, жертвами которого стало не менее 64 человек, большинство из которых – дети. Эпицентром возгорания стал 4-ый этаж торгового центра, где располагался кинотеатр. На ликвидацию пожара ушло более 17-и часов. Спасательные работы ведутся и по сей час, без остановки.



Анна Пронина, Фото автора