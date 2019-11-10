Севастополь со всей Россией отметит 100-летие Калашникова

Бюст легендарного оружейника установят в одной из городских школ.

Вековой юбилей сегодня, 10 ноября, отметил бы конструктор оружия, фамилия которого, без преувеличения, известна во всём мире. В разных городах, России отмечают 100-летие Михаила Калашникова. В понедельник к ним присоединится Севастополь. В школе №29 Гагаринского района откроют бюст легендарного оружейника.

Средней общеобразовательной школе №29, расположенной на улице Лизы Чайкиной, в июне 2016 года было присвоено имя Героя России и дважды героя Социалистического Труда Михаила Калашникова. Согласие на присвоение дали дети конструктора Виктор и Елена.

Концерн «Калашников» к юбилею подготовил интерактивную экскурсию по рабочему кабинету оружейника. В Санкт-Петербурге, на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, будет установлен памятник.

Михаил Тимофеевич Калашников родился в 1919 году в Алтайской губернии. В 1936 – уехал в Казахскую ССР и работал на железной дороге. В 1938 году призван в армию, где начал совершенствовать действующее вооружение. Был вызван к командующему Киевским Особым военным округом Георгию Жукову, после чего направлен в Киевское танковое техническое училище.

Войну начал командиром танка, но в октябре 1941 был тяжело ранен и во время реабилитации занялся разработкой образца автоматического оружия. Создал пистолет-пулемёт и самозарядный карабин, которые не пошли в серию.

В 1947 году автомат Калашникова был принят на вооружение. Конструктора направили на Ижевский мотозавод для участия в процессе производства. Михаил Калашников являлся академиком 16 российских и зарубежных академий, имел 35 авторских свидетельств, в 1999 году – присвоено звание генерал-лейтенанта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: mil.ru

Источник: Вести.Севастополь