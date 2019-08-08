Севастополь стал лидером Южного округа по числу заболевших ВИЧ

По данным Минздрава, Севастополь и Крым стали регионами с наибольшим числом заболевшими ВИЧ-инфекцией в Южном федеральном округе. Только в прошлом году такой диагноз получили 255 жителей Севастополя. При этом в городе фиксируется дефицит ряда жизненно важных препаратов. Сегодня эту тему обсудили на заседании правительства региона.

Около года город не может закупить ряд антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ. Причина – так называемые референтные цены. Проще говоря, власти могут предложить поставщикам купить лекарства только по стоимости ниже рыночной. Поставщики, как следствие, не выходят на конкурс. Но решить проблему, несмотря на бюрократические преграды, можно, заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Доведено было, на сколько мне известно, для всех субъектов, чтобы в случае, когда такие ситуации с закупками лекарств происходят, то мы применяем методику рыночных цен. Поэтому давайте быстренько мне на следующей неделе доклад, надо эти лекарства закупать оперативно», – сказал Развожаев.

Деньги на закупку есть в резервном фоне правительства. Оттуда же сегодня выделили средства на авиаперевозку севастопольца, который прошел лечение в Москве. В дальнейшем деньги на эти цели необходимо заложить в бюджет, заявил врио губернатора.

Источник: Вести.Севастополь