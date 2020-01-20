Севастополь стал третьим по результатам голосования в проекте «Город России»

Рейтинг Севастополя в проекте «Город России – национальный выбор» падает.
На сегодняшний момент наш город находится уже на третьем месте, ещё накануне он занимал вторую позицию.
К активным жителям Смоленска присоединились владимирцы, которые вывели свой город на первое место. Сейчас у Севастополя чуть более 10 тысяч голосов, в то время как у Владимира на четыре тысячи больше.
Проголосовать можно один раз в день на сайте город-россии.рф. Проект будет длиться год и через 12 месяцев мы узнаем, какой город в России самый узнаваемый.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь