Севастополь станет первым городом акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

11 июня 2019     12
Севастополь станет первым городом акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

Мобильные пункты тестирования – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с красной лентой и надписью на бортах «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проедут через 191 город страны. Севастополь в этом маршруте станет первым.

С 17 по 21 июня с 11 до 17 часов на площади Нахимова можно будет сдать кровь и быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус.

Тестирование пройдет еще в 8 населенных пунктах полуострова: Симферополе, Керчи, Евпатории, Феодосии, Ялте, Алуште, Джанкое, Судаке.

Для терапевтов, инфекционистов и эпидемиологов в городах пройдут обучающие семинары, в ходе которых специалисты Минздрава России будут рассказывать о методах ранней диагностики ВИЧ и мотивировании пациентов к обследованию. Врачам покажут обучающие фильмы, которые помогут грамотно вести диалог с пациентом при направлении его на тестирование.

Фото с сайта nabchelny.ru

Источник: Вести Севастополя

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