СевГУ будет готовить морских специалистов для Сирии

В рамках рабочей поездки делегации Севастопольского госуниверситета в Тартус, были определены основные направления совместной деятельности между учеными стран-побратимов. Помимо подготовки учителей русского языка для сирийской провинции Тартус, СевГУ планирует обучать и морских специалистов.

«Мы откроем представительство, для того, чтобы не только развивать, и не только обучать, но и нести культурную миссию в Сирии. Первая задача, которую мы себе выбрали – это подготовка учителей русского языка, – сообщил проректор СевГУ Иван Кусов. – Второй блок – это морские специалисты. В Сирии обновляется порт, развивается судостроение, появляются новые направления в бизнесе – страна восстанавливается после войны. Необходимы сотрудники с хорошим, качественным образованием. В СевГУ сильная школа по морским специальностям. В этой части мы сможем сотрудничать. Страну, которую мы защитили террористических угроз, необходимо и культурно поддерживать».

Прорабатывается вопрос о выделении квот на бесплатное обучение сирийских абитуриентов. В долгосрочный проект будут вовлечены порядка 15 школ Тартуса.

По словам Ивана Кусова, в провинции очень много желающих получить образование и стать квалифицированными специалистами. Школьники и молодежь хотят больше узнать о стране, которая спасла их от угрозы терроризма.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь