СевГУ выиграл конкурс на производство авионики нового поколения

Инжиниринговый центр СевГУ будет участвовать в создании высокотехнологичного производства направления Аэронет. Речь идет о разработке компонентов гибкой модульной сенсорно-коммуникационной платформы для бортовых систем воздушного судна.

Заказчиком проекта выступает ведущий производитель авиационной сенсорики ЗАО «Абрис», а основным исполнителем – БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова из Санкт-Петербурга. В СевГУ будут работать над коммуникационным модулем платформы – это проводные и беспроводные элементы. Этот заказ университет выиграл по конкурсу, заявки на который подали сотни вузов со всей страны.

В результате такого сотрудничества предприятие получает бесплатный НИОКР, а вуз — опыт работы с проектом по тем направлениям, которые развивает государство, сообщает пресс-служба СевГУ.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь