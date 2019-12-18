СевГУ и департамент образования Севастополя договорились о подготовке учителей

Договор предусматривает повышение квалификации преподавателей, инновационные образовательные проекты и программы.
Исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова подписала соглашение о научно-методическом и организационном сотрудничестве с ректором СевГУ Владимиром Нечаевым.
«Это участие преподавателей в „Университетских классах“, профориентационная деятельность в рамках „Университетских суббот“. Важное направление — подготовка специалистов для системы образования города. Севастопольский госуниверситет — главный поставщик кадров для севастопольских школ», — поделился Нечаев.
По его словам, в СевГУ активно развиваются программы наставничества.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото пресс-службы СевГУ
Источник: Вести.Севастополь