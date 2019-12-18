СевГУ и департамент образования Севастополя договорились о подготовке учителей

18 декабря 2019     23
СевГУ и департамент образования Севастополя договорились о подготовке учителей

Договор предусматривает повышение квалификации преподавателей, инновационные образовательные проекты и программы.

Исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова подписала соглашение о научно-методическом и организационном сотрудничестве с ректором СевГУ Владимиром Нечаевым.

 «Это участие преподавателей в „Университетских классах“, профориентационная деятельность в рамках „Университетских суббот“. Важное направление — подготовка специалистов для системы образования города. Севастопольский госуниверситет — главный поставщик кадров для севастопольских школ», — поделился Нечаев.

По его словам, в СевГУ активно развиваются программы наставничества.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь

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