СевГУ может начать готовить подводных археологов для Сирии

Власти Сирии обратились к Севастопольскому государственному университету с просьбой о подготовке для их страны специалистов по подводной археологии.

«Сирийская сторона направит в СевГУ студентов для формирования собственной школы подводной археологии. Долгосрочное сотрудничество охватывает пятилетний период», – заявил ТАСС ректор университета Владимир Нечаев.

Он добавил, что вуз заключил договор об организации постоянной сирийско-российской археологической миссии. Сейчас учёные СевГУ уже работают в акватории Средиземного моря у берегов Сирии. Они исследуют следы кораблекрушений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь