СевГУ откроет в Сирии свое представительство

5 февраля 2020     12
СевГУ откроет в Сирии свое представительство

В марте этого года, в сирийском Тартусе откроется представительство Севастопольского государственного университета. 

Руководство университета надеется на расширение участия СевГУ в научных исследованиях, которые могут возникнуть в процессе восстановления Сирийской Республики.

«Кроме того, мы рассчитываем на приток иностранных студентов и усиление гуманитарного, научного и культурного влияния в регионе», – подчеркнул ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Работа по открытию представительства ведется уже более года. В рамках проекта, сирийскую провинцию Тартус во вторник посетила делегация из СевГУ, во главе с проректором по внешним коммуникациям Иваном Кусовым. Представители делегации встретились с губернатором Тартуса Сафуаном Абу Саадом, министром образования и школьниками. Участники совещания обсудили план взаимодействия в международной, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

 
Учеными СевГУ уже получено разрешение проводить подводные археологические исследования в Сирии в течение трех лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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