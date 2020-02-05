СевГУ откроет представительство в Сирии

В марте этого года в сирийском Тартусе откроется представительство Севастопольского государственного университета.

Руководство университета надеется на расширение участия СевГУ в научных исследованиях, которые могут возникнуть в процессе восстановления Сирийской Республики.

«Кроме того, мы рассчитываем на приток иностранных студентов и усиление гуманитарного, научного и культурного влияния в регионе», – подчеркнул ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Работа по открытию представительства ведется уже более года. В рамках проекта сирийскую провинцию Тартус во вторник посетила делегация из СевГУ во главе с проректором по внешним коммуникациям Иваном Кусовым. Представители делегации встретились с губернатором Тартуса Сафуаном Абу Саадом, министром образования и школьниками. Участники совещания обсудили план взаимодействия в международной, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах.

На совещании Иван Кусов определил самое важное направление в сотрудничестве – это обучение русскому языку сирийских детей.

«Очень много школьников желали бы учить русский язык, для того, чтобы у них появилась возможность поступить в российские ВУЗы и работать на российских предприятиях. Но здесь нехватает квалифицированных учителей. В основном здесь преподают просто русскоговорящие жители города», – отметил проректор СевГУ по внешним коммуникациям Иван Кусов.

В планах руководства – организовать целевое обучение педагогов из Тартуса на базе севастопольского университета. Кроме конкретных образовательных программ, севастопольские студенты рамках будущей стажировки, займутся и организацией культурного досуга жителей сирийской провинции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь