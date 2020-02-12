СевГУ представит свой расчет на параде Победы в Севастополе

12 февраля 2020     11
СевГУ представит свой расчет на параде Победы в Севастополе

В параде 9 мая 2020 года участие примут 64 человека, две знаменные группы и четыре офицера.

Об этом сообщил врио начальника военно-учебного центра капитан первого ранга Сергей Иванищев. По его словам, с командованием флота парадный расчёт согласован и участники отобраны.

С 2018 года военно-учебный центр на базе СевГУ приобрёл большую популярность. Сейчас конкурс при поступлении 4,5 человека на место. На данный момент в центре проходят обучение около 700 курсантов. Они получают образование по пяти специальностям. Как отметил Сергей Иванищев самый большой конкурс был на гранатометчиков и командиров отделений. В конце обучения все курсанты получают военно-учётную специальность и воинское звание с зачислением в запас: лейтенант, сержант и рядовой.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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