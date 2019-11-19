Северная сторона на картинах Лахтунова – в Севастополе откроют выставку московского художника

19 ноября 2019     20
Северная сторона на картинах Лахтунова - в Севастополе откроют выставку московского художника

Завтра, 20 ноября, в 14:00, в музее имени Крошицкого, выставочные залы которого временно расположены в кинотеатре «Москва», откроют выставку, посвящённую 70-летию московского художника Павла Лахтунова.

Об этом Вести ФМ рассказал председатель творческого Союза художников и искусствоведов Владимир Бойченко. Шесть работ Павла Лахтунова относятся к периоду 70-х годов, когда мастер отдыхал в Севастополе, сообщил Бойченко.

«Лахтунов любил отдыхать в Севастополе и рисовать здесь. Он рисовал виды Северной стороны: старый причал, ночные огни, горки, ступени. Всего из Москвы привезли шесть работ Лахтунова», – говорит председатель Союза.

Кроме этого Владимир Бойченко сообщил о новой выставке абстракционистов, которая откроется 20 ноября в 18:00 на втором этаже арт-отеля «Украина». Выставка называется «Каллиграфия???». Получить ответ на вопрос почему было выбрано именно это название можно, только увидев работы севастопольских абстракционистов. 

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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